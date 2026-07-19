Nazione: "Valentini al Gremio? Manca l'accordo sullo stipendio. La Fiorentina ha accettato l'offerta"

Ai viola andrebbero 3,5 milioni

Paratici aspetta anche di stringere per un paio di uscite più remunerative, ovvero quelle di Moreno e Valentini. Il primo deve dare ancora una risposta al Wrexham, che ha l’accordo con la Fiorentina per 8,5 milioni e il 50% sulla futura rivendita. E poi Valentini, ancora non d’accordo con il Gremio per lo stipendio, mentre la Fiorentina ha accettato la proposta da 3,5 milioni. Lo scrive La Nazione.