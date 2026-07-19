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Nazione: "Valentini al Gremio? Manca l'accordo sullo stipendio. La Fiorentina ha accettato l'offerta"

Ai viola andrebbero 3,5 milioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 luglio 2026 09:12
Nazione: "Valentini al Gremio? Manca l'accordo sullo stipendio. La Fiorentina ha accettato l'offerta" -
Rassegna Stampa
Valentini
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Paratici aspetta anche di stringere per un paio di uscite più remunerative, ovvero quelle di Moreno e Valentini. Il primo deve dare ancora una risposta al Wrexham, che ha l’accordo con la Fiorentina per 8,5 milioni e il 50% sulla futura rivendita. E poi Valentini, ancora non d’accordo con il Gremio per lo stipendio, mentre la Fiorentina ha accettato la proposta da 3,5 milioni. Lo scrive La Nazione.

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