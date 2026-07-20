Nazione: "Troppi 15 milioni, Brescianini può essere la contropartita per Thorstvedt"

L'idea Thorstvedt a centrocampo non è tramontata

A centrocampo l'idea Thorstvedt non è tramontata con l'arrivo di Oulai. La mezzala del Sassuolo ha già speso più di una mezza parola con la Fiorentina. Si lavora da tempo per abbassare la richiesta da 15 milioni del club neroverde. Brescianini il giocatore richiesto, piace agli emiliani più di Sohm (che ha cambiato agente e sta parlando con il Venezia). Affare che comunque la Fiorentina ha ben indirizzato da settimane. Lo riporta La Nazione.