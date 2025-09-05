Nazione: “Trend confortante, la Fiorentina ha giocato meglio con Fagioli. Centrocampo a 3 la soluzione migliore”

Estro, fantasia e concretezza. Tre parole, una necessità: quella di Nicolò Fagioli di entrare con decisione nel gioco disegnato da Pioli per la Fiorentina. Una sorta di esame di maturità per ‘Fagiolino’, come lo chiamavano con affetto ai tempi – non lontani – alla Juventus. Fagioli, insomma, ha i guizzi di chi è nato per giocare, dicono gli addetti ai lavori. Deve crescere, aggiungono. Ma i ragazzi prodigio, ammesso che lui veramente lo sia, o giù di lì, non bisogna farli invecchiare. Ci penserà Pioli a questo. Sa bene lui quali sono gli equilibri della Fiorentina. E anche gli squilibri. Non particolare da sottovalutare. Ecco perché per dare equilibrio alla squadra e una mano robusta al 44 viola è stata presa con determinazione la scelta di arrivare a Nicolussi Caviglia, stringendo finalmente i tempi. E’ vero che si pensava ad altri profili – mai lasciarsi alle spalle porte chiuse –, ma alla fine è stato deciso di mettere dentro un altro ex giovanili Juve, mai veramente sostenuto da che si è alternato sulla panchina bianconera. Un regista vero da mettere accanto a un ‘falso’ regista per esaltare le caratteristiche.

Le partite fino a qui disputate hanno confermato un trend confortante: tra guizzi e passaggi a vuoto, in generale, la Fiorentina ha giocato meglio con Fagioli custode delle chiavi del gioco. Un tocco morbido alla sfera e un pertugio inventato laddove una traiettoria, per tutti gli altri, non c’era. Ma appena attorno a Fagioli la pressione è stata opprimente, ma marcia si è inceppata. Ecco perché sarà il primo a beneficiare della presenza del ragazzo che legge l’Iliade e si ispira alla filosofia di Cruijff. Un centrocampo a tre, con Nicolussi Caviglia vertice basso, Fagioli riportato a giostrare da mezzala, supportati a sinistra dal muscolo veloce di Sohm (o Mandragora), pare l’ideale per far (ri)correre la Fiorentina e, soprattutto, l’estro di Nicolò. Il resto, però, dipende tutto da lui. Lo scrive La Nazione.