Nazione: “Trattativa aperta tra Venezia e Fiorentina per Moreno: Paratici vuole 8 milioni minimo”

Il difensore non ha trovato l'accordo sull'ingaggio con il Wrexham

Moreno e Sohm dovrebbero essere i prossimi. Il difensore non si è trovato d'accordo sull'ingaggio col Wrexham e sono tornate in ballo le altre pretendendi, dal Monza al Getafe passando per l'Espanyol. Ma in serata si è aperta anche una trattativa col Venezia. Di certo Paratici e Goretti vogliono racimolare almeno 8 milioni. Lo scrive La Nazione.