Nazione, tour de force per la Fiorentina: 7 gli impegni dei gigliati in 21 giorni 

L’appuntamento è fissato per il tardo pomeriggio di oggi, quando Jovic e compagni torneranno ad allenarsi (18,30 al centro sportivo ‘Davide Astori’) dopo i due giorni di riposo concessi da Italiano alla squadra. La Fiorentina inizia così il suo primo tour de force della stagione, con gli esordi in campionato ed in Conference League ormai alle porte. Giova ricordare fin da subito che da domenica prossima (giorno di Fiorentina-Cremonese) al 3 settembre (Fiorentina-Juventus) i viola saranno sicuramente in campo ben 7 volte nello spazio di ventuno giorni. Ed il ciclo terribile sarà evidentemente più lungo se la Fiorentina riuscirà a superare lo scoglio del Play Off europeo, visto che l’8 settembre è previsto l’inizio della fase a gironi della Conference League.

Italiano già oggi deve valutare con lo staff un paio di situazioni legate a leggeri infortuni. La paura per Nico Gonzalez è passata quasi subito, sabato sera a Siviglia, quando si è capito che il problema accusato era il riacutizzarsi di una botta all’anca dei giorni precedenti. Nessun guaio muscolare ed ottimismo crescente per un impiego contro la Cremonese, anche se gli impegni sono tantissimi e ci sarà senz’altro bisogno di rotazioni. Ma l’esterno argentino dovrebbe poter dare il suo contributo già da domenica contro i grigiorossi. Da capire, invece, se potrà esserci Alfred Duncan, rientrato a Firenze prima degli altri dopo il leggero problema muscolare al bicipite femorale accusato nel primo tempo della gara contro la nazionale del Qatar.

Valutazione da fare nelle prossime ore, con un input preciso: zero voglia di correre rischi all’inizio di una stagione così piena di impegni. Della serie, se ci sarà ancora qualche dubbio il suo rientro in gruppo sarà procrastinato di qualche giorno, con l’obiettivo di recuperarlo per il derby al Castellani contro l’Empoli, in programma domenica 21 agosto alle 18:30. La Fiorentina vivrà una settimana tipo di avvicinamento alla gara di domenica, con una seduta al giorno. Domani, venerdì e sabato la squadra si allenerà al mattino (convocazione alle 9), mentre oggi e giovedì i ragazzi di Italiano si alleneranno all’orario della partita, per cercare di abituarsi al caldo torrido degli ultimi giorni. Qualche dubbio di formazione c’è ancora, ma in queste prime uscite ufficiali si baderà più alla forma fisica che al resto.

Per questo uno dei dubbi più grandi riguarda Dodô. Il brasiliano, che ha giocato 70 minuti nell’ultima amichevole col Betis Siviglia, sta rincorrendo una forma accettabile dopo tanti mesi di stop (l’ultima sua gara ufficiale risale all’11 dicembre, poi il campionato ucraino è stato stoppato a causa della guerra). Sarà una valutazione in extremis. Chi sarà sicuramente della gara Milenkovic, Igor e Biraghi in difesa. Bonaventura, Amrabat e probabilmente Maleh a centrocampo (attenzione all’esperimento Mandragora in versione mezzala sinistra), mentre in attacco qualche dubbio c’è sugli esterni, con la situazione Gonzalez da valutare e Sottil che si gioca una maglia con Ikoné. non sembrano invece essercene al centro. Jovic cresce ed è pronto a guidare la Fiorentina dal primo minuto. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, FOLLIA BERARDI, VUOLE PICCHIARE UN TIFOSO DOPO LA PARTITA, ESCE DALLO STADIO, SERVE LA POLIZIA A BLOCCARLO