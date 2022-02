Nazione, Torreira e Piatek la Fiorentina punta al riscatto, Saponara-Bonaventura al rinnovo

Le prossime settimane la Fiorentina dovrà risolvere diverse situazioni contrattuali in vista del prossimo giugno. Per Torreira i viola vorrebbero riscattarlo e poi rinnovare il contratto entro marzo per 15 milioni. Idem poi per Piatek. Odriozola? Si punta ad un nuovo prestito secco. Callejon è all’addio, tornerà in Spagna mentre Rosati chiuderà la sua avventura in viola. Così come per Bonaventura, Saponara è vicino al rinnovo. Jack potrebbe rinnovare fino al 2024. Kokorin invece, la società vuole venderlo entro fine mese, ma se così non fosse rescissione e buonuscita. Lo scrive La Nazione.

