Nazione: "Torino in pressing su Fortini, ma per convincere Paratici servono 10 milioni"
Abate spinge per un quinto come Fortini
Fiorentina e Torino si sono parlate a lungo negli ultimi giorni, anche per Niccolò Fortini . Il Toro crede fortemente di poter prendere l'esterno ormai in scadenza di contratto con la Fiorentina. Ma per convincere Paratici bisogna alzare la proposta da 5 milioni presentata nei giorni scorsi. La Fiorentina vuole arrivare a 10, bonus compresi.
Questo vuol dire che la parte fissa dell'accordo si può trovare anche intorno ai 7 milioni, fermo restando che i gigliati puntano a strappare anche una corposa percentuale sulla futura rivendita. Si lavora con fiducia. Abate spinge per un quinto come Fortini e tutto sommato il sistema di gioco granata è ideale per le sue caratteristiche. Lui che da tempo sogna un eventuale approdo in Premier League, potrebbe comunque ritrovarsi in una squadra giusta. Lo scrive La Nazione.