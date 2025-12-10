Nazione: “Tifosi sfiduciati, contro la Dinamo attesi solo 7 mila spettatori. Difficile che il numero aumenti”

Vedere una Fiorentina gagliarda, volenterosa e convincente. I tifosi gigliati si aspettano una reazione, almeno a livello emotivo e nervoso, dopo la debacle di Reggio Emilia. Il patto di Bergamo tradito dopo i primi dieci minuti di gioco. Perché dopo il gol del pareggio di Volpato è tornato a mancare tutto anche dal punto di vista dell’atteggiamento in campo.

Chiaro che l’attesa maggiore sia per la sfida di domenica contro il Verona, con la partita di domani contro la Dinamo Kiev che viene vissuta come un intermezzo per capire se il vento nel gruppo gigliato è cambiato oppure no. I biglietti restano in vendita, la Fiorentina ha rilanciato anche ieri i propri messaggi social per provare a invogliare il maggior numero possibile di tifosi. La quota dei diecimila, che storicamente per le partite della League Phase di Conference League ha sempre rappresentato il traguardo medio, stavolta è ancora lontana. Al momento sono attesi al Franchi 7.000 spettatori, difficile che in un paio di giorni di vendita si possa incrementare di molto il dato. Lo riporta La Nazione.