10 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:24

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Tifosi sfiduciati, contro la Dinamo attesi solo 7 mila spettatori. Difficile che il numero aumenti”

Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione: “Tifosi sfiduciati, contro la Dinamo attesi solo 7 mila spettatori. Difficile che il numero aumenti”

Redazione

10 Dicembre · 09:34

Aggiornamento: 10 Dicembre 2025 · 09:34

TAG:

Fiorentina

Condividi:

di

L'attesa maggiore è per la sfida contro il Verona

Vedere una Fiorentina gagliarda, volenterosa e convincente. I tifosi gigliati si aspettano una reazione, almeno a livello emotivo e nervoso, dopo la debacle di Reggio Emilia. Il patto di Bergamo tradito dopo i primi dieci minuti di gioco. Perché dopo il gol del pareggio di Volpato è tornato a mancare tutto anche dal punto di vista dell’atteggiamento in campo.

Chiaro che l’attesa maggiore sia per la sfida di domenica contro il Verona, con la partita di domani contro la Dinamo Kiev che viene vissuta come un intermezzo per capire se il vento nel gruppo gigliato è cambiato oppure no. I biglietti restano in vendita, la Fiorentina ha rilanciato anche ieri i propri messaggi social per provare a invogliare il maggior numero possibile di tifosi. La quota dei diecimila, che storicamente per le partite della League Phase di Conference League ha sempre rappresentato il traguardo medio, stavolta è ancora lontana. Al momento sono attesi al Franchi 7.000 spettatori, difficile che in un paio di giorni di vendita si possa incrementare di molto il dato. Lo riporta La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio