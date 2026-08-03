Nazione: "Thorstvedt vuole la Fiorentina, ribadirà al Sassuolo la sua volontà. Brescianini contropartita?"

L'affare in ogni caso si farà

Sistemata la corsia destra di difesa con l’arrivo di Joao Mario, quella che inizia oggi sarà una settimana importante anche sul fronte Thorstvedt per la Fiorentina. Il centrocampista norvegese è atteso dal Sassuolo per iniziare la preparazione estiva, ma il giocatore ribadirà al club emiliano la sua voglia di approdare alla Fiorentina. C’è ancora da trovare la chiave giusta per il trasferimento, con Brescianini che potrebbe essere la contropartita giusta, ma l’affare in ogni caso si farà. Lo scrive La Nazione.