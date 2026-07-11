Nazione: "Thorstvedt vuole la Fiorentina, proposto Sohm al Sassuolo, ma piace Brescanini. Spunta Kospo?"

Paratici sta cercando di capire se c'è margine per inserire qualche contropartita tecnica

Dopo la fiammata che ha portato Atta alla corte di Fabio Grosso, la giornata di ieri per la Fiorentina è stata più tranquilla dal punto di vista del mercato. Anche se qualche movimento è stato registrato da parte di Fabio Paratici e Roberto Goretti. Intanto le conferme. Kristian Thorstvedt resta nel mirino della Fiorentina nonostante l'arrivo della mezzala francese dell'Udinese. Il promesso sposo viola non sembra in pericolo. Ha già fatto sapere di voler giocare nella Fiorentina e le parti sono al lavoro per limare la richiesta del Sassuolo.

Paratici sta cercando di capire se c'è margine per inserire qualche contropartita tecnica. Proposto Sohm, il Sassuolo ha risposto con la richiesta di Brescianini, che però tutto sommato la Fiorentina terrebbe anche in rosa. Si è parlato anche di Kospo, profilo che piace ai neroverdi. In ogni caso l'arrivo del norvegese dovrebbe andare per le lunghe anche a causa del lungo percorso della Norvegia al Mondiale. Lo scrive La Nazione.