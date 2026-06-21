Nazione: “Thorstvedt spinge, Fiorentina al lavoro per abbassare le pretese del Sassuolo”

La presenza di Thorstvedt al Mondiale ha dilatato i tempi

Se per Koleosho siamo avanti nella trattativa, lo stesso si può dire per Kristian Thorstvedt, norvegese del Sassuolo che ricorre in orbita Fiorentina da almeno un paio di stagioni. Richiesta specifica del neo tecnico gigliato, la Fiorentina sta lavorando per abbassare le richieste del Sassuolo, che comunque non può tirare troppo la corda avendo con il calciatore un solo anno di contratto. La presenza di Thorstvedt al Mondiale ha dilatato i tempi, ma anche in questo caso il calciatore ha già fatto sapere da tempo di voler sbarcare a Firenze. Condizioni che stanno maturando giorno dopo giorno. Lo scrive La Nazione.