Nazione: "Thorstvedt scalpita, vuole la Fiorentina. Si attende l'accelerata definitiva"

Grosso lo attende da tempo

L'impressione è che una fiammata viola possa arrivare da un momento all'altro, magari anche prima dei fisiologici giorni di stanca di Ferragosto. Il mercato della Fiorentina non è finito, questa è una certezza. Fabio Paratici e Roberto Goretti sono ancora segnalati su diversi profili. Ruoli noti. Nomi fino a un certo punto. Perché Kristian Thorstvedt e Mateo Pellegrino ce li siamo appuntati da tempo sulla lista dei desideri, ma per quel che riguarda l'esterno offensivo mancino quel che circola negli ambienti del calciomercato è soltanto l'identikit.

Profilo di livello internazionale, da comprare a titolo definitivo. Possibile che sia da cercare fra i calciatori dei grandi club europei. Grosso lo attende da tempo, come attende il centrocampista norvegese del Sassuolo, che scalpita da giorni per sbarcare al Viola Park. Questa sì, trattativa già impostata e che attende l'accelerata definitiva. Lo riporta La Nazione.