Nazione: “Thorstvedt non vede l’ora di arrivare a Firenze. Paratici offrirà meno dei 15 milioni richiesti”

Il centrocampista norvegese è un’espressa richiesta di Grosso

Sul fronte Thorstvedt la partita adesso è totalmente con il Sassuolo. Nessun problema nel convincere il norvegese, che anzi non vede l'ora da mesi di sbarcare a Firenze con la compagna. Il club neroverde attende la proposta ufficiale di Paratici, che però non sarà di 15 milioni come richiesto fino ai giorni scorsi dai dirigenti neroverdi. I contatti sono andati avanti anche ieri, c'è grande fiducia di poter arrivare alla fumata bianca entro pochi giorni. Il centrocampista, impegnato al Mondiale con la Norvegia, è stata la prima espressa richiesta di Fabio Grosso. Lo riporta La Nazione.