Nazione: “Thorstvedt ha già detto sì alla Fiorentina: da limare la pretesa del Sassuolo”
Il norvegese culla il sogno Mondiale ma ha già detto sì alla Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
08 luglio 2026 10:31
Tempi discretamente lunghi, ma l'esito sembra scontato, anche per l'approdo in viola di Thorstvedt . Il norvegese culla il sogno Mondiale ma ha già detto sì alla Fiorentina. Resta da limare la pretesa del Sassuolo ma il tempo non manca e le contropartite nemmeno (vedi Sohm). Lo scrive La Nazione.