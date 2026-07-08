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Nazione: “Thorstvedt ha già detto sì alla Fiorentina: da limare la pretesa del Sassuolo”

Il norvegese culla il sogno Mondiale ma ha già detto sì alla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 luglio 2026 10:31
Nazione: “Thorstvedt ha già detto sì alla Fiorentina: da limare la pretesa del Sassuolo” -
Rassegna Stampa
Thorstvedt
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Tempi discretamente lunghi, ma l'esito sembra scontato, anche per l'approdo in viola di Thorstvedt . Il norvegese culla il sogno Mondiale ma ha già detto sì alla Fiorentina. Resta da limare la pretesa del Sassuolo ma il tempo non manca e le contropartite nemmeno (vedi Sohm). Lo scrive La Nazione.

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