Nazione: “Thorstvedt-Fiorentina? Fretta non c’è ma la carta Brescianini può sbloccare la trattativa”

Questi possono davvero essere i giorni di forcing della Fiorentina sul Sassuolo

E poi Thorstvedt. Possono davvero essere questi i giorni di un forcing della Fiorentina sul Sassuolo. Il centrocampista norvegese sta iniziando la preparazione estiva dopo il Mondiale, dunque grande fretta ancora non c'è. Ma la carta Brescianini può sbloccare una trattativa nata da tempo e che ha avuto (ha ancora) bisogno di un po' di tempo. Lo scrive La Nazione.