Nazione: “Thorstvedt aspetta il via libera per raggiungere il Viola Park. Non rinnova con il Sassuolo”

Ha già detto da tempo al Sassuolo che vuole raggiungere Grosso

Dicevamo però delle certezze. Kristian Thorstvedt aspetta il via libera per raggiungere il Viola Park. Il centrocampista norvegese lo ha già detto da tempo al Sassuolo che il suo obiettivo è raggiungere Grosso a Firenze. Rinnovo che non si farà e dunque è anche interesse del Sassuolo dargli il via libera al giusto prezzo. Parti che continuano a trattare, la speranza del centrocampista è quella di stringere i tempi adesso che la sua preparazione estiva sta entrando nel vivo. Lo riporta La Nazione.