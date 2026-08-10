Nazione: “Thorstvedt aspetta il via libera per raggiungere il Viola Park. Non rinnova con il Sassuolo”
Ha già detto da tempo al Sassuolo che vuole raggiungere Grosso
A cura di Redazione Labaroviola
10 agosto 2026 08:00
Dicevamo però delle certezze. Kristian Thorstvedt aspetta il via libera per raggiungere il Viola Park. Il centrocampista norvegese lo ha già detto da tempo al Sassuolo che il suo obiettivo è raggiungere Grosso a Firenze. Rinnovo che non si farà e dunque è anche interesse del Sassuolo dargli il via libera al giusto prezzo. Parti che continuano a trattare, la speranza del centrocampista è quella di stringere i tempi adesso che la sua preparazione estiva sta entrando nel vivo. Lo riporta La Nazione.