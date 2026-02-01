Nazione: “Terza sconfitta della settimana, stagione maledetta. Ora inizia il campionato della Fiorentina”

La musica non cambia. Nemmeno al Maradona. E per la Fiorentina comincia a diventare un problema di non poco conto. La terza sconfitta della settimana è un po’ la fotografia di una stagione maledetta. Prova tutto sommato discreta da parte dei ragazzi di Vanoli, macchiata dai consueti errori in fase difensiva che stanno diventando una costante. Il Napoli ringrazia. Incerottato e poco spettacolare. Come hanno fatto di recente Cagliari e Como. Certo, letture diverse, situazioni tattiche agli antipodi, ma il risultato non cambia. Teste basse al fischio finale, pur consapevoli di essersela giocata (quasi) alla pari.

Partita stappata da un rinvio di Meret, il duello fisico perso da Pongracic contro Hojlund (fattore soprattutto nel primo tempo) e l’inserimento di Vergara che ha freddato De Gea. Difesa viola aperta troppo facilmente. Fiorentina che rischia il tracollo (autopalo di Comuzzo dopo un flipper in area) ma capace di reagire. Palo di Piccoli di testa, miracolo di Meret su Gudmundsson. Il Napoli perde Di Lorenzo. Dall’intervallo sbuca Mandragora, ma sono gli azzurri a siglare il bis. Gutierrez punta Gosens e calcia a giro. Palla in rete. Manca un raddoppio fin troppo scolastico per non essere previsto in quelle circostanze.

L’aspetto positivo del pomeriggio viola è la voglia di reagire. Di non uscire dalla partita. Di giocare da squadra. Aspetti che danno fiducia. Giocata superiore di Dodo, Piccoli chiama Meret alla parata in uscita, con Solomon che ribadisce in rete. Sussulto gigliato che riapre il match. Nei venti minuti finali Vanoli torna al 3-5-2. Un paio di squilli di un ritrovato Kean, una palla visionaria di Fagioli in pieno recupero che meritava miglior fortuna. In mano il solito pugno di mosche. Ora inizia il campionato della Fiorentina: Torino, Como, Pisa, Udinese, Parma e Cremonese. In mezzo la Conference. Guai a uscire dalla trincea. Lo scrive La Nazione.