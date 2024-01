Nazione, tante richieste per Mina, le uscite in casa Fiorentina non sono finite: vuole andare in Copa America 

Brekalo andrà allo Spalato in prestito secco, con un indennizzo di 200mila Euro fino a giguno. Poi tornerà a Firenze con un ulteriore anno di contratto, ma intanto la viola libera un posto sull’esterno. Discorso diverso per Yerry Mina, per il quale le pretendenti non mancano. Su di lui c’è un club arabo, l’Olympiakos, il Porto e il Besiktas. Il colombiano vuole giocarsi al meglio le sue opportunità per la prossima Copa America. Lo scrive La Nazione.

