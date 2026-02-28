Nazione svela: “Vanoli ed i dirigenti hanno parlato ieri alla squadra: si aspettano un immediato riscatto”

Di sicuro i 120′ disputati giovedì hanno portato in dote, qualificazione a parte, solo brutte notizie: una regressione generale sul piano della mentalità e del gioco, tre infortuni (di cui almeno uno serio, quello a Solomon) e tanta fatica accumulata da parte di alcuni big che il tecnico avrebbe volentieri risparmiato per la sfida di dopodomani. Di questo e di altro la squadra ha riparlato già ieri mattina, quando De Gea e soci si sono ritrovati al Viola Park per la seduta di scarico che ha sancito anche l’inizio della preparazione della gara in Friuli. Tanto il tecnico quanto i dirigenti, che hanno parlato alla squadra, si attendono un immediato riscatto. Lo scrive La Nazione.