Nazione svela: “Se Solomon parte dal 1′, Vanoli opterà per il 4-2-3-1 contro il Milan”

FiorentinaSolomon

Stasera ritiro notturno al Viola Park in vista della gara di domani

Prima presenza in campo ieri del nuovo arrivato Brescianini, subito inserito nei meccanismi della squadra e apparso a proprio agio nei movimenti e nei tempi di gioco della Fiorentina di Vanoli. L’unico assente resta Dzeko, ancora costretto a lavorare a parte dopo la botta al piede rimediata la scorsa settimana: per il bosniaco si profila il terzo forfait consecutivo dopo quelli con Cremonese e Lazio, con lo staff che continua a predicare prudenza.

Sul fronte formazione, Vanoli sembra orientato a confermare l’ossatura della squadra che ha raccolto quattro punti nelle ultime due uscite, pur con la consapevolezza che quella contro i rossoneri sarà la terza partita della settimana. Da qui l’idea di qualche rotazione mirata: Ndour a centrocampo e Piccoli in attacco sono i principali indiziati a lasciare spazio a volti freschi. In avanti non sembrano esserci dubbi: toccherà a Kean tornare titolare dopo due panchine di fila. Più articolato il discorso a centrocampo. Se la scelta ricadrà su Sohm o sullo stesso Brescianini, è scontata la conferma del 4-1-4-1. Se invece Vanoli deciderà di premiare Solomon, già ben inserito nel gruppo, l’assetto potrebbe virare sul 4-2-3-1, con l’israeliano a sinistra della trequarti completata da Gudmundsson e Parisi. La rifinitura di oggi alle 15, seguita dal ritiro notturno al Viola Park, scioglierà gli ultimi nodi. Lo scrive La Nazione.

