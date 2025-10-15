15 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:21

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione svela: “Saranno mille i tifosi della Fiorentina a San Siro. L’affetto del tifo ci sarà”

Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione svela: “Saranno mille i tifosi della Fiorentina a San Siro. L’affetto del tifo ci sarà”

Redazione

15 Ottobre · 08:48

Aggiornamento: 15 Ottobre 2025 · 08:48

TAG:

FiorentinaMilan

Condividi:

di

Presto per fare una stima di quanti tifosi viola ci saranno

È ancora presto per fare una stima precisa su quanti tifosi viola saranno presenti domenica a San Siro per il big match Milan-Fiorentina ma tutto lascia pensare che, nel terzo anello del Meazza, alla fine saranno circa mille i sostenitori gigliati presenti al match. Un numero non eclatante ma che di certo fa capire come l’affetto del tifo non verrà meno neanche in un momento così difficile come quello che sta vivendo la squadra di Pioli, alle prese con una classifica pessima e un calendario a dir poco proibitivo. Lo riporta La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio