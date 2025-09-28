Nazione svela: “Pioli irritato dalla fuga di notizie. Oggi comunicherà la formazione poco prima del match”

Dubbi di formazione che restano anche per i diretti interessati. Rispetto ad altre volte, infatti, Pioli comunicherà la formazione di oggi solo a ridosso del fischio d’inizio del match (in settimana ha provato spesso squadre miste tra titolari e riserve), questo perché la fuga di notizie prima della gara col Como lo ha tanto irritato.

Lo ha fatto a dire il vero soprattutto l’evitabile naturalezza con cui Fabregas ha ammesso di aver avuto notizie di prima mano alla vigilia del match con i viola. Questo ha sorpreso tutto l’ambiente, che in vista del sentito derby di questo pomeriggio ha scelto di alzare una cortina di fumo sull’undici che partirà dall’inizio alla Cetilar Arena. Lo riporta La Nazione.