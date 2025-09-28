28 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:14

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione svela: “Pioli irritato dalla fuga di notizie. Oggi comunicherà la formazione poco prima del match”

Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione svela: “Pioli irritato dalla fuga di notizie. Oggi comunicherà la formazione poco prima del match”

Redazione

28 Settembre · 09:27

Aggiornamento: 28 Settembre 2025 · 09:27

TAG:

FiorentinaPioli

Condividi:

di

Dubbi di formazione per i diretti interessati

Dubbi di formazione che restano anche per i diretti interessati. Rispetto ad altre volte, infatti, Pioli comunicherà la formazione di oggi solo a ridosso del fischio d’inizio del match (in settimana ha provato spesso squadre miste tra titolari e riserve), questo perché la fuga di notizie prima della gara col Como lo ha tanto irritato.

Lo ha fatto a dire il vero soprattutto l’evitabile naturalezza con cui Fabregas ha ammesso di aver avuto notizie di prima mano alla vigilia del match con i viola. Questo ha sorpreso tutto l’ambiente, che in vista del sentito derby di questo pomeriggio ha scelto di alzare una cortina di fumo sull’undici che partirà dall’inizio alla Cetilar Arena. Lo riporta La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio