Nazione svela: “Paratici deciderà il nuovo allenatore della Fiorentina entro fine maggio”

Grosso, Tedesco oppure Sarri: ecco i nomi

Domanda da un milione di dollari: quando la Fiorentina tirerà la linea sul casting-allenatore? Bene, al di là della chiusura naturale della stagione (e quindi dopo domenica 24), la Fiorentina potrebbe arrivare ad avere un'idea sufficientemente chiara sul tecnico del futuro dopo la metà del mese.

Ovvero, una volta andata in archivio la finale di coppa Italia (il 13) e vedere e capire che cosa accadrà al tavolo di Maurizio Sarri. Sarri, è chiaro, piace, ma è altrettanto chiaro che una vittoria della coppa e le altre situazioni attorno a lui (Napoli ma anche Atalanta) sono paletti molto delicati da superare.

La sensazione è che quindi, con l'opzione Grosso (Sassuolo) saldamente al comando e l'eventualità di inserirsi su Tedesco (ora libero dalla panchina del Fenerbahce), la Fiorentina – dopo aver riparlato anche con Vanoli – faccia un punto definitivo sulla questione allenatore fra un paio di settimane per poi andare a 'stringere' prima della fine di maggio. Lo riporta La Nazione.