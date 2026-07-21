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Nazione svela l’idea della Fiorentina: “Due esterni di livello internazionale e due utili nelle rotazioni”

La Fiorentina ha le idee chiare

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 luglio 2026 08:26
Nazione svela l’idea della Fiorentina: “Due esterni di livello internazionale e due utili nelle rotazioni” -
Rassegna Stampa
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L'idea è quella di prendere profili diversi. Un paio di esterni di livello internazionale e due utili nelle rotazioni (Volpato , Isaksen , Cancellieri , lo stesso Koleosho). Ieri è rimbalzato il nome di Garnacho che sarebbe stato proposto alla Fiorentina. Una richiesta d'informazione Paratici l'avrebbe effettuata anche con la Roma per Soulé. Lo scrive La Nazione.

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