Nazione svela l’idea della Fiorentina: “Due esterni di livello internazionale e due utili nelle rotazioni”

La Fiorentina ha le idee chiare

L'idea è quella di prendere profili diversi. Un paio di esterni di livello internazionale e due utili nelle rotazioni (Volpato , Isaksen , Cancellieri , lo stesso Koleosho). Ieri è rimbalzato il nome di Garnacho che sarebbe stato proposto alla Fiorentina. Una richiesta d'informazione Paratici l'avrebbe effettuata anche con la Roma per Soulé. Lo scrive La Nazione.