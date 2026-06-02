Nazione svela: "L'Arezzo ha messo nel mirino Sadotti. Ha un contratto con la Fiorentina fino al 2028"

L'Arezzo è in B ed è a caccia di rinforzi

L'Arezzo ha centrato la promozione in B e sarebbe sulle tracce di un giocatore della Primavera viola. Edoardo Sadotti, difensore della formazione neo-laureatasi campione d'Italia, è nel taccuino del ds Aniello Cutolo, in cerca di rinforzi per la retroguardia aretina. Sadotti ha un contratto che lo lega alla Fiorentina fino al 30 giugno 2028. Lo riporta La Nazione.