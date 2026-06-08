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Nazione svela: “La Fiorentina ha messo nel mirino Kanté del West Ham per la mediana”

La Fiorentina ha bisogno di qualche innesto a centrocampo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 giugno 2026 09:08
Nazione svela: “La Fiorentina ha messo nel mirino Kanté del West Ham per la mediana” -
Rassegna Stampa
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Attenzione rivolta al centrocampo che ha bisogno di qualche innesto. Paratici, reduce dall'esperienza inglese con il Tottenham ha messo sul taccuino il nome di Mohamadou Kanté , mediano del 2005 del West Ham (doppio passaporto francese e senegalese) che ha collezionato quest'anno qualche presenza in Premier, impressionando per fisico e personalità. Lo scrive La Nazione.

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