Nazione svela: “La Fiorentina ha messo nel mirino Kanté del West Ham per la mediana”

La Fiorentina ha bisogno di qualche innesto a centrocampo

Attenzione rivolta al centrocampo che ha bisogno di qualche innesto. Paratici, reduce dall'esperienza inglese con il Tottenham ha messo sul taccuino il nome di Mohamadou Kanté , mediano del 2005 del West Ham (doppio passaporto francese e senegalese) che ha collezionato quest'anno qualche presenza in Premier, impressionando per fisico e personalità. Lo scrive La Nazione.