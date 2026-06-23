Nazione svela: “Koleosho alla Fiorentina? Balla qualche bonus. Potrebbe arrivare prima del 9 luglio”

Koleosho rientra alla perfezione nell’identikit tracciato da Paratici

L'esterno azzurro del Burnley è quello più vicino. Le parti sono grossomodo d'accordo sulla valutazione del calciatore intorno ai 10 milioni di euro. A mancare è la formula. La Fiorentina è disposta anche a concedere qualche bonus, a patto di prendere Koleosho in prestito con obbligo di riscatto condizionato (obiettivi semplici da raggiungere) e non subito a titolo definitivo. Fondamentalmente un modo per rimandare alla prossima estate il grosso dell'esborso.Formula che non toglie niente alla convinzione della Fiorentina e al valore dell'attaccante. I dirigenti viola sono convinti che Koleosho rientri alla perfezione nel sommario identikit tracciato da Fabio Paratici: italiano, futuribile, dal talento assicurato. Ci sono tutte le caratteristiche necessarie per vederlo sbarcare a Firenze. Qualche dubbio in più c'è sui tempi dell'operazione, anche se l'obiettivo è quello di avere almeno un volto nuovo al raduno del 9 luglio. E tutti gli indizi portano a lui. Lo scrive La Nazione.