Nazione svela: “Infortunio Kean? Oggi si conosceranno le sue reali condizioni. Gattuso trema”

Anche per questo la gestione della rosa sarà oculata: già stamani, quando il gruppo riprenderà ad allenarsi dopo 24 ore di riposo, Vanoli e il ds Paratici vorranno parlare alla squadra, con l’obiettivo di fare quadrato in vista della sfida col Parma. Dove, oltre all’assenza di Parisi per squalifica (ma rientrerà Dodo), il tecnico rischia di non avere a disposizione Kean, uscito anzitempo a Udine per problemi alla tibia che la punta si trascina da tempo: oggi si conosceranno le sue reali condizioni. Anche il ct Gattuso trema. Lo riporta La Nazione.