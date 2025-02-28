Nazione suona la sveglia: “Il tempo dei discorsi è finito per la Fiorentina. Adesso non si può più sbagliare”

La Fiorentina affronta il Lecce in una partita cruciale

La Fiorentina affronta il Lecce in una partita cruciale, dove non c'è più spazio per le parole ma solo per i fatti. Dopo tre sconfitte consecutive, la squadra viola è chiamata a reagire per mettere fine alle critiche e confermare la fiducia nel tecnico Raffaele Palladino. L'allenatore vive una vigilia carica di tensione, consapevole che il risultato di questa gara potrebbe influenzare pesantemente il suo futuro.

Definita come la prima vera "gara dell'anno" per la Fiorentina, questa sfida assume un significato particolare: un passo falso potrebbe avere conseguenze difficili da gestire. La squadra è determinata a uscire da questo momento complicato e Palladino ha sottolineato in conferenza stampa la compattezza del gruppo. Tuttavia, le assenze pesano e potrebbero portare a modifiche tattiche, come il ritorno al 3-5-2 o la conferma dell'assetto visto contro l'Inter. Al di là delle scelte tecniche, la Fiorentina dovrà mostrare carattere e intensità per tutti i 90 minuti, evitando cali di concentrazione che in passato hanno compromesso le prestazioni. Palladino ha lavorato proprio su questo aspetto, ma solo il campo potrà dire se gli sforzi avranno dato i risultati sperati. Lo scrive La Nazione.