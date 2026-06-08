Nazione sulla difesa: “Dragusin pallino di Paratici, piace Revivo ma serviranno circa 4 milioni”

Le trattative entreranno nel vivo quando Paratici e Ferrari torneranno dal New Jersey

Le trattative del mercato viola entreranno nel vivo dopo il rientro dal New Jersey del dg Alessandro Ferrari e del ds Fabio Paratici. Ma qualcosa si sta già muovendo e alcuni contatti sono stati sviluppati, tra idee, suggerimenti e pour parler. Resta sempre vivo l'nteresse del centrale difensivo Radu Dragusin , pallino del dirigente viola. In difesa sempre di attualità il nome di Roy Revivo, terzino sinistro nazionale israeliano classe 2003 di proprietà del Maccabi Tel Aviv: trattativa che può partire solo sulla base di 4 milioni. Lo scrive La Nazione.