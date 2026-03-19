Nazione su Piccoli: “Pare essersi scrollato di dosso titubanze, paure e milioni pagati. Serve una riprova”

Non può essere un caso che nella vittoria di Cremona siano emerse le qualità degli attaccanti viola, soprattutto Piccoli che finalmente pare essersi scrollato di dosso titubanze, paure e milioni pagati al Cagliari per averlo. Ora serve una riprova, anche perché, come dicevamo prima a proposito di un turnover ragionato, della presenza dell’attaccante numero 91 non se ne può fare a meno. Il riferimento alle condizioni di Kean non è casuale. Già, Kean. Oggi in Polonia partirà dalla panchina e Vanoli è intenzionato a utilizzarlo a gara in corso, come era nei piani per come si era messa la partita contro la Cremonese. Poi i crampi di Ranieri hanno fatto il resto. Meglio così. Lo scrive La Nazione.