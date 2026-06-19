Labaro Viola

Nazione su Dodò: “La priorità resta l’addio. Da non escludere un rinnovo ponte di un anno”

Per la cessione, servirà un’offerta da almeno 15 milioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 giugno 2026 09:17
Nazione su Dodò: “La priorità resta l’addio. Da non escludere un rinnovo ponte di un anno” - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Dodo
Condividi

Il capitolo Dodo è più netto. «Ha 28 anni e delle legittime ambizioni...», spiega Paratici. Parole che somigliano a un addio. Ma servirà una proposta da almeno 15 milioni. Altrimenti occhio alla soluzione ponte, con un rinnovo di un anno che sposterebbe la cessione alla prossima estate. E' una possibilità, anche se la priorità rimane quella di separarsi subito. Lo riporta La Nazione.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok