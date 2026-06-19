Nazione su Dodò: “La priorità resta l’addio. Da non escludere un rinnovo ponte di un anno”

Per la cessione, servirà un’offerta da almeno 15 milioni

Il capitolo Dodo è più netto. «Ha 28 anni e delle legittime ambizioni...», spiega Paratici. Parole che somigliano a un addio. Ma servirà una proposta da almeno 15 milioni. Altrimenti occhio alla soluzione ponte, con un rinnovo di un anno che sposterebbe la cessione alla prossima estate. E' una possibilità, anche se la priorità rimane quella di separarsi subito. Lo riporta La Nazione.