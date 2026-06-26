Nazione su Beltran: “Difficile venderlo a titolo definitivo, più facile il prestito. Entourage atteso in Italia”

L’attaccante spera di trovare squadra in Europa: Grosso non dovrebbe convocarlo per il ritiro

La speranza adesso di Beltran è quella di trovare una squadra in Europa che punti su di lui (l'entourage è atteso in Italia nelle prossime settimane). Difficile venderlo a titolo definitivo e per il classico prestito ci sarà bisogno di attendere. Dal canto suo, la Fiorentina ha ormai preso una posizione netta. Il club considera conclusa l'esperienza dell'attaccante in viola e avrebbe già comunicato al giocatore di non rientrare nei piani tecnici per la prossima stagione. Una scelta che si rifletterebbe anche sull'inizio della preparazione estiva: Beltran, infatti, non dovrebbe essere convocato da Fabio Grosso per il raduno di inizio luglio al Viola Park. Lo scrive La Nazione.