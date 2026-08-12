Nazione sottolinea: “La Fiorentina è stata chiara su Kean: no ad una cessione in questa sessione di mercato”

Su Kean eventuali scossoni al momento non previsti

Caratteristiche ideali quelle di Pellegrino per il gioco di Grosso, anche se attualmente si giocherà il posto con Moise Kean in attesa di eventuali scossoni post Ferragosto al momento non previsti. La Fiorentina sul centravanti della Nazionale è già stata chiara, facendo sapere in modo netto nei giorni scorsi che non sarebbe stato ceduto in questa sessione di mercato. Lo riporta La Nazione.