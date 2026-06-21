Nazione sottolinea: “Il mercato in uscita della Fiorentina sarà una potatura profonda”

Paratici ha già tracciato una doppia linea d’intervento

Il mercato in uscita della Fiorentina non sarà solo un'operazione di sfoltimento: sarà una potatura profonda. Il ds Fabio Paratici ha già tracciato una doppia linea d'intervento, destinata a incidere tanto sui conti quanto sull'identità della squadra. Da una parte i «rami secchi», quei giocatori che da tempo non rientrano più nel progetto tecnico; dall'altra i «rami non più verdi», elementi che dopo l'ultima stagione non sembrano più funzionali alla nuova Fiorentina di Fabio Grosso. Lo scrive La Nazione.