Nazione, Sottil tormentato dai problemi alla schiena: anche ieri non si è allenato con i compagni 

Riccardo Sottil invece non gioca una partita dal 18 settembre, giorno di Fiorentina-Hellas Verona. Il classe 1999 ha saltato 4 gare di campionato e 2 di Conference. I problemi alla schiena tormentano l’attaccante da oltre un mese, ma lui non vede l’ora di tornare per aiutare la squadra in questo periodo difficile. Anche ieri Sottil non si è allenato con i compagni, la speranza è di averlo presto a disposizione ma intanto i giorni scorrono e il 13 novembre (ultima partita prima della lunga sosta per i Mondiali) si avvicina. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, SABATINI DICE LA VERITÀ SENZA PAURA: “IN TRASFERTA O SI VA NEL SETTORE OSPITI O SI PORTA RISPETTO”