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Nazione: “Sondaggi per Ekkelenkamp. Il nome caldo è Thorstvedt. Qualche parola spesa per Bernabé”

La Fiorentina sta pensando anche a come rinforzare il centrocampo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 giugno 2026 09:00
Nazione: “Sondaggi per Ekkelenkamp. Il nome caldo è Thorstvedt. Qualche parola spesa per Bernabé” -
Rassegna Stampa
Acf Fiorentina
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Non si vive di sole fasce. A centrocampo il nome caldo è Kristian Thorstvedt del Sassuolo. La Fiorentina sta stringendo il cerchio per il norvegese, effettuando in parallelo anche sondaggi esplorativi per Jurgen Ekkelenkamp dell'Udinese. Così come qualche parola è già stata spesa per Bernabé , uno che rispetto alla scorsa estate è convinto di lasciare Parma. Lo riporta La Nazione.

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