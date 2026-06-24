Nazione: “Sondaggi per Ekkelenkamp. Il nome caldo è Thorstvedt. Qualche parola spesa per Bernabé”

La Fiorentina sta pensando anche a come rinforzare il centrocampo

Non si vive di sole fasce. A centrocampo il nome caldo è Kristian Thorstvedt del Sassuolo. La Fiorentina sta stringendo il cerchio per il norvegese, effettuando in parallelo anche sondaggi esplorativi per Jurgen Ekkelenkamp dell'Udinese. Così come qualche parola è già stata spesa per Bernabé , uno che rispetto alla scorsa estate è convinto di lasciare Parma. Lo riporta La Nazione.