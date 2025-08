Nazione: “Sohm, visite mediche a Roma poi in Inghilterra. Pioli vorrebbe vederlo contro lo United”

Simon Sohm è pronto a vestirsi di viola. Dopo Dzeko, Fazzini, Viti e Lezzerini il quinto colpo del mercato estivo viola è servito. Il weekend è stato utile per ultimare tutti i dettagli di una trattativa che andava avanti da tempo. Al Parma andranno 15 milioni di euro più uno di bonus e il 5% sull’eventuale plusvalenza della futura rivendita. Per il giocatore svizzero, un contratto quinquennale, fino al 2030, ad 1,3 milioni a stagione.

Nelle prossime ore Sohm svolgerà le visite mediche, molto probabilmente a Roma, per poi raggiungere i nuovi compagni in Inghilterra. Non farà in tempo a scendere in campo contro il Nottingham Forest, martedì alle 20.45, ma l’obiettivo di Stefano Pioli è comunque quello di fargli disputare i primi minuti in maglia viola nel match di sabato pomeriggio contro il Manchester United. Lo riporta La Nazione.