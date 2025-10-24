24 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 08:42

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione sicura: “Una bella aspirina ad una Fiorentina non ancora guarita. Ma è un fuoco di paglia?”

Fonte Foto: ACF Fiorentina

Rassegna Stampa

Nazione sicura: “Una bella aspirina ad una Fiorentina non ancora guarita. Ma è un fuoco di paglia?”

Redazione

24 Ottobre · 08:30

Aggiornamento: 24 Ottobre 2025 · 08:37

TAG:

Fiorentina

Condividi:

di

Una boccata d'ossigeno per la Fiorentina di Pioli

Una boccata d’ossigeno, una bella aspirina per un paziente raffreddato che ancora non è guarito. Va bene la vittoria, va benissimo, ci mancherebbe, pensate se la Fiorentina avesse perso a Vienna. Ma non vorremmo che, come accaduto col Sigma Olomouc, si trattasse di un fuoco di paglia. La partita vera, la gara da vincere a tutti i costi, è quella di domenica col Bologna. Disfattisti? No, solo realisti. E’ giusto, però, fare un passo alla volta. E allora, valore dell’avversario a parte, non possiamo che registrare un successo che dovrebbe rasserenare l’ambiente.

La riscossa dei riservisti è partita col secondo gol di Ndour in Conference, con la solidità di Fortini, col ritorno al gol di Dzeko e con la coppia Nicolussi-Fagioli che ha messo in mostra qualità e verticalizzazioni. Miglioramenti anche sul piano del gioco, più fluido, veloce e meno farraginoso. Gud è entrato e ha segnato un gol alla Gud. Eppoi, finalmente, un vantaggio a cui non è seguita una rimonta. Insomma, una squadra in crescita anche sotto il profilo della personalità, un buon viatico, appunto, per la gara che domenica farà da cartina di tornasole. Lo scrive La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio