Nazione sicura: “Thorstvedt vuole la Fiorentina, per Grosso è una priorità. Paratici cerca l’intesa con il Sassuolo”

Il centrocampista neroverde è da tempo nei radar viola

Così come quella per Kristian Thorstvedt . Il centrocampista del Sassuolo è da tempo nei radar viola e gode della piena stima di Grosso, che lo ha indicato come una delle priorità per il proprio progetto tecnico. Anche in questo caso Paratici lavora per trovare un punto d'incontro con il club neroverde, forte della volontà del giocatore di compiere il salto verso Firenze. Lo scrive La Nazione.