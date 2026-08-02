Nazione sicura: "Piccoli sta facendo di tutto per convincere Grosso: il tecnico apprezza il suo impegno"

Giorni caldi anche per il suo futuro

Resta il forte interesse per Pellegrino e di contro c’è anche un Roberto Piccoli che sta facendo di tutto per convincere Grosso a tenerlo in rosa (il gol al Real ne è l’ennesima dimostrazione). Il tecnico sta apprezzando l’impegno e il lavoro del centravanti ex Cagliari. Al di là del reparto esterni, c’è dunque da risolvere il rebus prime punte. Saranno due. Giorni caldi. Forse non ancora decisivi. Ma sicuramente importanti. Lo riporta La Nazione.