Nazione sicura: “La Fiorentina non rilancerà per Koleosho, Paratici forte del sì del calciatore”

Il Paris ha offerto 15 milioni, l’offerta della Fiorentina è più bassa

Paratici e Goretti si sono rimessi al lavoro per capire i margini dell'operazione Koleosho , una sorta di montagna russa dalla quale i dirigenti viola vogliono scendere prima possibile. L'affare, in standby per una decina di giorni, sembrava al punto di svolta con il sì dell'esterno al progetto della Fiorentina. Tutto fatto? Pareva. Invece no. Perché lunedì è stata la giornata del rilancio del Paris Fc, che lo ha avuto in prestito e che vuol riprenderlo a titolo definitivo. Francesi che si spingono fino ai 15 milioni, Fiorentina ferma a 10 più un paio di bonus. Un po' di differenza c'è, ma ieri dal Viola Park filtrava l'intenzione di non rilanciare. Anche perché i dirigenti viola hanno ottenuto la preferenza di Koleosho, ribadita nelle ultime ore. Insomma, un intrigo, ma Paratici è già stato chiaro. Non si andrà avanti a lungo. Prendere o lasciare e in tempi anche brevi. Lo riporta La Nazione.