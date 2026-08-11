Nazione sicura: "La Coppa Italia può diventare uno degli obiettivi della Fiorentina"

Dagli ottavi in poi, il percorso sarebbe in salita

La stagione dei proclami è ufficialmente finita. Da venerdì, al Franchi, cominceranno (di nuovo) a contare i risultati. Dopo un mese di lavoro, tra ritiro e tournée, la Fiorentina si presenterà al primo vero appuntamento della nuova stagione con la Coppa Italia. Alle 21.15, per i 32^ di finale, dall'altra parte ci sarà il Benevento in una gara secca che vale già una qualificazione e metterà la squadra di Fabio Grosso davanti al primo bivio. Non si tratta infatti di una competizione qualsiasi, soprattutto in questo 2026 che accompagnerà il club verso il centenario: la Coppa Italia è il trofeo che a Firenze manca da un quarto di secolo e che proprio per questo può diventare uno degli obiettivi sui quali costruire l'annata. Senza fare proclami , perché il tabellone ha già provveduto a ricordare quanto sarà complicato arrivare fino in fondo. In caso di passaggio del turno, infatti, la Fiorentina ritroverebbe il proprio pubblico nei sedicesimi contro la vincente di Pisa-Empoli. Poi, però, il percorso diventerebbe in salita: agli ottavi ci sarebbe il Napoli in trasferta e, nei quarti, ancora un viaggio con l'Atalanta tra le avversarie possibili.

Un percorso che sulla carta premia tutt'altro che i viola ma che può anche liberare la squadra dal peso delle aspettative. Da un punto di vista tattico, Grosso dovrebbe affidarsi alle indicazioni raccolte nelle ultime amichevoli, riproponendo l'ormai collaudato 4-3-2-1 con Mastantuono destinato a partire dalla panchina: l'argentino è appena entrato nel lavoro collettivo e la sua gestione sarà inevitabilmente graduale. Più probabile invece la presenza di Oulai in regia con Fagioli destinato a cominciare fuori. Resta aperto anche il ballottaggio sulla destra tra Jimenez e Joao Mario. Il Benevento, però, non arriverà a Firenze per accompagnare la Fiorentina al turno successivo: i sanniti infatti si sono guadagnati la qualificazione superando domenica il Ravenna per 5-3, al termine di una partita cominciata nel peggiore dei modi con lo 0-2 incassato dopo appena 15'.

La rimonta ha raccontato una squadra ancora da registrare dietro ma fedele alle idee di Floro Flores, che ha continuato a cercare il gioco manovrato anche nei momenti più complicati. Al Franchi, intanto, è già cominciata l'attesa con la vendita dei biglietti che è partita ieri: prezzi che variano dai 10 euro per la Curva Ferrovia fino ai 40 della Tribuna Vip. La Maratona resterà chiusa. Lo riporta La Nazione.