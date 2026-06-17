Nazione sicura: “Kean ha deciso: via dalla Fiorentina solo per un club che gioca la Champions”

Se Grosso darà l’ok a Paratici, il centravanti resterà a Firenze

Appuntamenti e scadenze cominciano già a essere impellenti. Prendete Kean. Perioduccio tra infortunio, Mondiale da spettatore e pure i ladri che gli hanno svaligiato l'appartamento. Moise è uno di quelli che attende di conoscere il proprio futuro. Già oggi potrebbe andare in scena il summit tra la Fiorentina e i suoi agenti. Nessuna voglia di scappare da Firenze a meno che non arrivi l'offerta giusta per lui e per il club. Kean non vuole essere un problema estivo per la Fiorentina. Sa che probabilmente nessuno pagherà la clausola da 62 milioni entro il 15 luglio. Se ne andrebbe solo per giocare la Champions League. Difficile. E allora tutti pendono dalle labbra di Grosso. Se il tecnico darà l'ok a Paratici, il centravanti della Fiorentina sarà ancora lui. Lo riporta La Nazione.