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Nazione sicura: “Cessione Beltran? Per la Fiorentina una liberazione importante: 1,6 milioni d’ingaggio”

Nelle ultime ore si è registrata un'accelerata

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2026 09:01
Nazione sicura: “Cessione Beltran? Per la Fiorentina una liberazione importante: 1,6 milioni d’ingaggio” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Beltran
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Uno dei dossier più spinosi finalmente sta andando verso la soluzione. Il nome simbolo della prima categoria è quello di Lucas Beltran. Nelle ultime ore si è registrata un'accelerata per il suo ritorno al River Plate a titolo definitivo: le parti stanno trattando sulla base di 8 milioni di euro. Restano da limare alcuni dettagli, non ultimo il gradimento del giocatore, chiamato a valutare un rientro in Sudamerica dopo tre stagioni europee senza sussulti. Per la Fiorentina la sua cessione rappresenterebbe una liberazione importante: 1,6 milioni netti di ingaggio fino al 2028 risparmiati e uno dei dossier più spinosi dell'estate finalmente avviato verso la soluzione. Lo scrive La Nazione.

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