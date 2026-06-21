Nazione sicura: “Cessione Beltran? Per la Fiorentina una liberazione importante: 1,6 milioni d’ingaggio”

Nelle ultime ore si è registrata un'accelerata

Uno dei dossier più spinosi finalmente sta andando verso la soluzione. Il nome simbolo della prima categoria è quello di Lucas Beltran. Nelle ultime ore si è registrata un'accelerata per il suo ritorno al River Plate a titolo definitivo: le parti stanno trattando sulla base di 8 milioni di euro. Restano da limare alcuni dettagli, non ultimo il gradimento del giocatore, chiamato a valutare un rientro in Sudamerica dopo tre stagioni europee senza sussulti. Per la Fiorentina la sua cessione rappresenterebbe una liberazione importante: 1,6 milioni netti di ingaggio fino al 2028 risparmiati e uno dei dossier più spinosi dell'estate finalmente avviato verso la soluzione. Lo scrive La Nazione.