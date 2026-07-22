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Nazione sicura: “Atalanta su Alajbegovic ma è stato proposto anche alla Fiorentina”

L'esterno è da giorni in trattativa con la Dea

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 luglio 2026 08:57
Nazione sicura: “Atalanta su Alajbegovic ma è stato proposto anche alla Fiorentina” -
Rassegna Stampa
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I nomi rimbalzano impazziti. Si è passati da Garnacho (in trattativa con l'Aston Villa) a situazioni più percorribili. Prendete Alajbegovic , ormai da giorni in trattativa con l'Atalanta. Forse per convincere i nerazzurri ad alzare l'offerta è stato proposto anche alla Fiorentina. Talentino niente male. Lo scrive La Nazione.

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