Nazione sicura: “Atalanta su Alajbegovic ma è stato proposto anche alla Fiorentina”
L'esterno è da giorni in trattativa con la Dea
A cura di Redazione Labaroviola
22 luglio 2026 08:57
I nomi rimbalzano impazziti. Si è passati da Garnacho (in trattativa con l'Aston Villa) a situazioni più percorribili. Prendete Alajbegovic , ormai da giorni in trattativa con l'Atalanta. Forse per convincere i nerazzurri ad alzare l'offerta è stato proposto anche alla Fiorentina. Talentino niente male. Lo scrive La Nazione.