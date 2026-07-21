TMW, la Fiorentina tratta con gli agenti di Soulé, richiesta 2,5 milioni a stagione. Per la Roma è in vendita

La Fiorentina è alla ricerca degli esterni, uno dei nomi è quello di Soulè

La Fiorentina ha già ufficializzato cinque acquisti in questo inizio di calciomercato estivo ma non ha alcuna intenzione di fermarsi. L'attenzione del direttore sportivo viola adesso si è spostata sull'attacco, visto che nelle prossime settimane dovrà mettere a disposizione di Fabio Grosso gli esterni offensivi per il suo 4-3-3, con la stessa Fiorentina che in questo momento non ne ha neanche uno in rosa.

Uno dei nomi monitorati da Fabio Paratici è quello di Matias Soule e secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, l'entourage dell'argentino sta parlando con il club gigliato per provare ad arrivare a un accordo, non semplice da mettere in piedi.

Attualmente, alla Roma, Soule guadagna 2,5 milioni di euro a stagione, una cifra alta per la Fiorentina ma non impossibile da raggiungere e proprio per questo le parti sono al lavoro per cercare l'intesa. Per la Roma è sul mercato Una volta trovata la quadra con il calciatore la Fiorentina dovrebbe poi andare a trattare con la Roma, che non valuta poco il calciatore ma che comunque lo ha messo sul mercato per fare cassa e reinvestire immediatamente gli eventuali soldi incassati sul mercato in entrata. Nei prossimi giorni i colloqui proseguiranno, con Soule che preferirebbe magari un'esperienza all'estero, in Premier League, senza che però nessun club inglese sia stato a bussare alla porta né del giocatore né della Roma. Lo scrive TMW