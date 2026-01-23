Nazione si interroga: “Paratici alla Fiorentina come Marotta all’Inter? Vedremo”

Di sicuro, anche l’arrivo di un dirigente con lo spessore sportivo come Fabio Paratici potrebbe rappresentare un punto di partenza nella ridefinizione della piramide societarai del club viola. Accanto a una presidenza formale (ma esecutiva per tutte le questioni gestionali), Paratici potrebbe rappresentare – come lo è Marotta nell’Inter – il professionista a diposizione del club per la gestione e valutazione diretta del lato sportivo. Vedremo.

Intanto, c’è un punto, una situazione che la Fiorentina, con Catherine in prima fila insieme al figlio Joseph e ovviamente il direttore generale, Alessandro Ferrari, che rimane fuori discussione: nel rispetto morale e nella memoria di Rocco, il primo e vero obiettivo di tutti è il raggiungimento della salvezza. Poi si guarderà al resto. Al futuro, ai dubbi da risolvere, alle scelte da fare magari anche davanti a possibili acquirenti. Per Commisso voleve e avrebbe fatto questo. Lo scrive La Nazione.