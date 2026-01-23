23 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:55

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione si interroga: “Paratici alla Fiorentina come Marotta all’Inter? Vedremo”

Rassegna Stampa

Nazione si interroga: “Paratici alla Fiorentina come Marotta all’Inter? Vedremo”

Redazione

23 Gennaio · 09:39

Aggiornamento: 23 Gennaio 2026 · 09:39

TAG:

FiorentinaParatici

Condividi:

di

Paratici potrebbe essere il professionista a disposizione del club per la gestione dell'area sportiva

Di sicuro, anche l’arrivo di un dirigente con lo spessore sportivo come Fabio Paratici potrebbe rappresentare un punto di partenza nella ridefinizione della piramide societarai del club viola. Accanto a una presidenza formale (ma esecutiva per tutte le questioni gestionali), Paratici potrebbe rappresentare – come lo è Marotta nell’Inter – il professionista a diposizione del club per la gestione e valutazione diretta del lato sportivo. Vedremo.

Intanto, c’è un punto, una situazione che la Fiorentina, con Catherine in prima fila insieme al figlio Joseph e ovviamente il direttore generale, Alessandro Ferrari, che rimane fuori discussione: nel rispetto morale e nella memoria di Rocco, il primo e vero obiettivo di tutti è il raggiungimento della salvezza. Poi si guarderà al resto. Al futuro, ai dubbi da risolvere, alle scelte da fare magari anche davanti a possibili acquirenti. Per Commisso voleve e avrebbe fatto questo. Lo scrive La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio