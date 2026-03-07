7 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:20

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Scossoni no, ma nuove regole con Paratici. In vista della prossima stagione aria di rivoluzione”

Rassegna Stampa

Nazione: “Scossoni no, ma nuove regole con Paratici. In vista della prossima stagione aria di rivoluzione”

Redazione

7 Marzo · 09:53

Aggiornamento: 7 Marzo 2026 · 09:53

TAG:

FiorentinaParatici

Condividi:

di

Paratici si è presentato con l'indole del riformatore

È bastato un mese per capire che Fabio Paratici non è arrivato alla Fiorentina per fare da semplice osservatore. Il nuovo direttore sportivo si è infatti presentato con la seconda indole, oltre a quella dell’uomo di calcio, che lo ha sempre contraddistinto: quella del riformatore. Chi lo conosce bene lo ripete da anni: Paratici non entra mai in punta di piedi. E anche stavolta ha bussato alla porta del Viola Park non con il fioretto ma con la sciabola.

Nel suo primo mese di lavoro il dirigente ha iniziato a muoversi su più livelli, avviando una serie di valutazioni destinate a incidere sull’organizzazione del club. Tutto in costante confronto con il direttore generale Ferrari, ben inteso, col quale il dialogo è quotidiano. Per ora non si sono registrati scossoni ma la sensazione che filtra è chiara: le nuove regole di Paratici stanno lentamente prendendo forma. Uno dei primi segnali è arrivato nei riguardi dello spogliatoio del Franchi: il ds avrebbe chiesto di ridurre al minimo la presenza di persone nei pressi dell’area riservata alla prima squadra, con l’obiettivo di rendere l’ambiente più protetto.

Non è un caso che negli ultimi giorni, sulla vicenda legata alle condizioni di Kean, si sia alzata una sorta di cortina di fumo: notizie filtrate e veicolate esclusivamente dalla società. Paratici ha impiegato poco anche per comprendere la fragilità emotiva della squadra. Ecco perché sempre più spesso è lui, oltre a Vanoli, a prendere la parola prima o dopo le partite per parlare al gruppo.

Chi lo frequenta racconta di un dirigente animato da una fame quasi rara nel calcio moderno. E proprio in vista della prossima stagione l’aria che si respira è quella di un cambiamento profondo, con una rivoluzione che potrebbe toccare svariati settori: dalla comunicazione – già interessata da alcuni movimenti negli ultimi mesi – fino ad ambiti più operativi come logistica e area medica. Non è escluso, infatti, che, nel processo di ricostruzione viola, Paratici scelga di avvalersi di persone di fiducia, professionisti (magari) con cui ha già lavorato in passato. Lo riporta La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio