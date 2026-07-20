Nazione: "Ruggeri? Serve tempo. Joao Mario? Sì, ma non a 15 milioni"
Fiorentina a caccia di un terzino
A cura di Redazione Labaroviola
20 luglio 2026 10:04
L'idea principale porta sempre a Ruggeri, operazione da almeno 20 milioni con l'Atletico Madrid che richiede tempo. Resta l'interesse per Joao Mario, ma non ai 15 milioni che vuole la Juventus. Se i bianconeri dovessero aprire a un prestito con diritto di riscatto l'operazione potrebbe decollare. E' un altro elemento che può giocare su entrambe le corsie. Lo riporta La Nazione.